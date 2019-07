Toujours en quête de renforts, Le HAC boucle sa préparation par une défaite face à Angers

Le Havre AC s'est incliné ce samedi à Sablé-sur-Sarthe contre Angers, 3-2, pour son dernier match de préparation. Les Ciel et Marine bouclent leur pré-saison avec un bilan de trois victoires et autant de défaites. Mais à une semaine de la reprise, les renforts se font attendre.

Le Havre, France

France Bleu Normandie vous fera vivre es amicaux par une défaite ce samedi face à Angers, club de L1, sur le score de 3-2. Les attaquants Jamal Thiaré et Tino Kadewere, buteurs, n'ont pas suffi pour rattraper la première mi-temps difficile des Normands, menés 3-1 à la pause.

Barnabas Bese face à l'Angevin Angelo Fulgini, double buteur en amical ce samedi face aux Havrais. © Maxppp - Josselin Clair

Avec cette défaite, le bilan de la préparation est on ne peut plus équilibré : trois victoires (Paris FC, Laval, et UNFP) et trois défaites (Guingamp, Caen, Angers), pour 10 buts marqués et 7 encaissés. Les résultats des matchs amicaux sont évidemment à prendre avec des pincettes, dans une période où les organismes digèrent l'éprouvante préparation physique, et où les compositions d'équipe valsent dans le but de donner du temps de jeu à de nombreux joueurs.

Physiquement, les hommes du nouvel entraîneur Paul Le Guen montent en puissance et certains joueurs paraissent affûtés, dans le sillage d'Alexandre Bonnet, fraîchement prolongé et qui confiait "avoir bien travaillé pendant les vacances, et se sentir bien", après le derby face à Caen le 13 juillet. Le capitaine havrais termine d'ailleurs meilleur buteur de l'intersaison, avec trois réalisations.

Un mercato au ralenti à une semaine de la reprise

Autre point positif de l'été : les jeunes sont encore nombreux à toquer à la porte. À ce jour, le HAC possède le cinquième plus jeune effectif de Ligue 2. Il faudra notamment suivre l'évolution du défenseur latéral Woyo Coulibaly (20 ans), des milieux Pape Gueye (20 ans et déjà convoité sur le marché des transferts), Himad Abdelli (19 ans), ou encore Eric Dina Ebimbe (18 ans, prêté pour deux saisons par le PSG).

Ebimbe fait partie des deux recrues du mercato havrais (si l'on excepte le retour de prêt du défenseur Baba Traoré), avec Mathieu Gorgelin, historique gardien numéro deux de l'Olympique lyonnais, et qui endossera cette saison le costume de titulaire en Normandie.

Seulement voilà, cela fait bien peu d'arrivées pour un club ambitionnant le haut du tableau et qui a tout de même perdu des joueurs comme Thuram, Yago, Bain, Moukoudi, et Ferhat (double meilleur passeur de L2 en titre), sans même parler des manques affichés par l'effectif de la saison dernière, bouclée à la 7e place.

Paul Le Guen l'a répété après chaque match amical :

Il faut améliorer l'effectif. On travaille sur le recrutement. Nous parlons avec le président"

Et le technicien d'ajouter, chez nos confrères de Paris Normandie "C’est peut-être bon signe que ce ne soit pas facile, cela veut dire qu’on est pas les seuls, que les clubs auxquels ils appartiennent ne veulent pas les laisser partir comme ça, il ne faut pas y voir que du négatif."

Sur le papier, le HAC semble avoir surtout besoin de renforts en défense et en attaque. L'an passé, aucun joueur n'a atteint la barre des 10 buts, Alimani Gory, meilleur buteur de la saison, s'arrêtant à huit. Le club mise toutefois beaucoup sur Tino Kadewere. Arrivé blessé en 2018, il avait réussi son retour avec 5 buts et 4 passes décisives. Cette fois, il commence la saison en pleine possession de ses moyens, et a marqué dès sa première apparition, contre Angers.

En dépit de toutes ces incertitudes, Le Havre se veut ambitieux, pour continuer à sa développer. C'était d'ailleurs le sens du long exposé vidéo de son président Vincent Volpe, qui s'était lancé dans un rare exercice de bilan et perspectives "public", au début de l'été.

La fin du mercato normand permettra d'y voir plus clair sur les possibilités du HAC cette saison, dans une Ligue 2 à nouveau très homogène, où la course au top 5 fera rage. Elle commence justement vendredi prochain, 26 juillet, par un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AC Ajaccio, où le HAC a tant de mauvais souvenirs. L'ambiance s'est depuis apaisée mais prendre une revanche permettrait de réussir son départ, avant de défier Niort pour le premier match au stade Océane.

France Bleu Normandie vous fera vivre cette saison encore les aventures des Ciel et Marine. Rendez vous vendredi prochain dès 19h50 pour l'avant match de cet Ajaccio - HAC !