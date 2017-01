Ligue 1 : l'ASSE débute à Toulouse une série marathon

Les Verts dans la ville Rose : l'ASSE dispute la 22e journée de Ligue 1 ce dimanche (17h) sur la pelouse de Toulouse. Une rencontre à vivre sur France Bleu Saint-Etienne qui ouvrira une série de 9 matches en 27 jours !

Toulouse, un adversaire qui ne réussit pas ces derniers temps aux joueurs de Christophe Galtier puisque la dernière victoire stéphanoise face aux Violets remonte à 5 ans. L'ASSE reste sur une victoire le week end dernier contre Angers et pointe à la 6e place du classement tandis que Toulouse est 10e et n'a plus gagné en championnat depuis le 10 décembre. Les joueurs de Christophe Galtier ont préparé cette rencontre sur place puisqu'ils ont rejoint la région toulousaine mercredi pour un stage de préparation

9 matches en 27 jours !

On espère que les Verts ont profité de leurs longues semaines d'entrainement entre chaque match en ce mois de janvier parce que les choses vont s'accélérer à une vitesse ahurissante. On commence donc par deux déplacement à Toulouse aujourd'hui et mercredi en 16e de finale de la Coupe de France à Auxerre. Il faudra ensuite enchainer avec le derby face à l'Olympique Lyonnais dans le Chaudron le dimanche 5 février. A peine le temps de souffler que les Verts seront 3 jours plus tard sur la pelouse de Nice, actuel 2e de Ligue 1. Retour au Chaudron avec la réception de Nice et puis ce sera parti pour la Ligue Europa avec le duel face à Manchester United, le 16 à Old Trafford et le 22 à Geoffroy Guichard. Entre temps les Stéphanois seront aller défier Montpellier le dimanche 19. Et pour terminer ce mois de février infernal les Verts recevront Caen le 25 février avant une possible gourmandise en Coupe de France le mercredi 1er mars si les Verts se qualifient pour les 8es de finale.

Jessy Moulin, gardien de l'ASSE

"On a vu Toulouse faire une belle fin de saison dernière mai chaque saison est différente. Ils sont sur une série négative. Chaque équipe est dangereuse, surtout chez elle, à domicile. C'est une équipe qui aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire donc on sait très bien que ce sera un match compliqué. C'est une équipe très engagée dans les duels, on a visionné ça. Ils sont menés par un entraineur qui met l'accent sur l'envie, la générosité. On sait à quoi s'attendre."

Toulouse-ASSE à vivre dès 16h ce dimanche sur France Bleu. Coup d'envoi 17h.