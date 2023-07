Toulouse FC : C'est la reprise, le groupe professionnel de retour à l'entraînement

Première nouveauté : l'entraineur et son staff . Carles Martinez Novell prend en main l'équipe première du tef , et ses débuts seront regardés avec attention, car l'enjeu est important. Lui qui est arrivé comme adjoint en court de saison a devant lui un beau chantier : rebâtir un effectif cohérent à partir non pas d'une feuille blanche, mais pas loin.

Ce mardi, à Toulouse, l'entrainement a repris sur la pointe des pieds, après des tests physiques hier, et avant une conférence de presse du nouveau coach prévue demain mercredi. De ce premier entraînement entrouvert à la presse, on peut retenir l'intensité demandée par le coach espagnol. Il était continuellement sur le dos des joueurs : il a insisté sur la précision des passes et les mouvements.

Le groupe présent à la séance était composé des joueurs professionnels et de joueurs de la réserve. Le but : compléter les absences des joueurs internationaux toujours en vacances. Ces derniers seront de retour avant le départ en stage en Autriche le 20 juillet.

Programme pour monter en régime

Les vainqueurs de la Coupe de France auront un programme estival pour monter en puissance : matchs amicaux contre des adversaires de marque : le Werder Brême, Montpellier, Pampelune, et, plus exotique, le FC Andorre. Mais d'ici-là, le club continue de pister des joueurs avec ses méthodes propres .

Le programme des matchs amicaux officialisés :

Match amical contre Montpellier le samedi 15 juillet à Béziers, à 19h00

Match amical contre le FC Andorre le mercredi 19 juillet sur l'annexe 1 du Stadium, à 18h30

Match amical contre le Werder Brême le samedi 22 juillet en Autriche, à 15h30

Match amical contre Osasuna le samedi 29 juillet à Tarbes, à 11h00

Quant à la reprise du championnat de Ligue 1, elle est prévue le 12 ou le 13 aout à Nantes contre le FCN et le week-end suivant, à domicile contre le PSG . Une entame tonique qui mérite une préparation estivale à la hauteur !