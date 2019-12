Toulouse Football Club : le capitaine Gradel absent deux mois

Toulouse, France

L'attaquant toulousain Max-Alain Gradel, s'est blessé au quadriceps droit lors de l'entraînement mardi 10 décembre, il sera absent environ deux mois. L'équation devient complexe pour le coach Antoine Kombouaré car l'Ivoirien est non seulement son capitaine, mais une pièce stratégique du jeu offensif de l'équipe. Gradel, qui ne semblait pas dans son assiette lors des dernières prestations du TFC, a marqué trois buts cette saison en Ligue 1 contre 11 la saison dernière et huit lors de la saison 2017-2018. Toulouse, dernier du classement, a la pire défense du championnat et l'une des plus mauvaises attaques avec Dijon, avec seulement douze réalisations.

Le brassard pour Dossevi ?

Selon toute logique, Mathieu Dossevi devrait hériter du brassard de capitaine. Toulouse reçoit Reims ce samedi 14 décembre pour la 18e journée de Ligue 1. Les Violets devront composer sans Gradel pour au moins huit rencontres dont le 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, le 18 décembre et l'entrée en Coupe de France début janvier, face aux amateurs de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire.