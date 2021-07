Toulouse Football Club : le défenseur colombien Deiver Machado signe au RC Lens

Deiver Machado s'engage officiellement au RC Lens. Les deux clubs l'officialisent ce mercredi. "Merci Macha pour ton implication et ton professionnalisme, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière", écrit le TFC, qui salue un homme "généreux, offensif", couronné par une élection dans l'équipe-type de la saison de Ligue 2 BKT.

Un an au TFC

Le latéral gauche était arrivé libre au TFC, en Ligue 2, la saison dernière. Il signe pour trois ans à Lens. En trente-deux matchs de championnat joués, il aura délivré au total cinq passes décisives et inscrit un but, auquel il faut ajouter celui marqué lors du barrage aller face au FC Nantes. Deiver Machado avait confié au micro de France Bleu Occitanie qu'il se sentait "bien au TFC et qu'il aimerait jouer en Ligue 1". Il jouera donc bien en Ligue 1, mais pas avec les Violets !

Machado a commencé sa carrière en Colombie, après un passage à l'Atletico Nacional, l'Alianza Petrolera et les belges de La Gantoise. Il avait participé aux JO de 2016 avec l'équipe nationale de Colombie. « Deiver était notre priorité sur ce poste. Ses qualités humaines et footballistiques correspondent totalement à ce que nous cherchions », a dit Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif de Lens, dans un communiqué.

La blague du RC Lens

Si le TFC a fait plutôt "classique" dans son aurevoir sur Twitter, lui souhaitant "le meilleur pour sa carrière", le RC Lens s'est de son côté amusé...

Le RC Lens a en effet parodié le générique de "Denver le dernier dinosaure", avec une vidéo karaoké où l'on peut chanter : "Deiver, c'est le dernier renfort, un défenseur et bien plus encore!" Les fans de dessin animé comme de foot apprécieront.