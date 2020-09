Toulouse Football Club - Patrice Garande : "Comme dans tous les clubs, des joueurs veulent partir"

L'entraîneur du Toulouse Football Club était notre invité ce lundi dans l'émission 100% Club de France Bleu Occitanie. Le replay est disponible en cliquant sur le player ci-dessous.

France Bleu : les joueurs sont au repos jusqu'à mercredi inclus, pas le staff on imagine...

"Bien sûr, il faut trouver des solutions et analyser, ça fait partie du boulot. Pour les joueurs, dans toutes mes préparations je ne fais jamais de match amical pendant la première trêve internationale. Entre la longue préparation, le début du championnat... A partir du moment où leur outil de travail c'est leur corps ils ont besoin de récupérer. Le match de Sochaux n'est qu'un lundi, ça nous laisse le temps de travailler."

Est-ce que la défaite à Grenoble et ces trois buts encaissés sur corner, c'est digéré ?

"Non, ce n'est pas digéré. Il y a toujours un peu de colère. Il y en avait beaucoup après match, il y en a encore un peu. C'est un des secteurs où il va falloir même pas progresser mais changer les choses. Les coups de pieds arrêté, ce n'est qu'une question de concentration. Il faut être agressif. Ce qui m'a énervé à Grenoble, c'est que les Grenoblois ont marqué du pied à chaque fois ! A ce niveau, si on fait des cadeaux comme ça, ça devient très compliqué."

La trêve, ça arrange le Tef' ?

"Je ne sais pas si ça m'arrange. Le calendrier était connu, là c'est particulier avec le Covid. Mais c'est sûr qu'avec les nouveaux joueurs on va pouvoir travailler avec eux. Une trêve internationale, ça veut dire aussi qu'il y a des joueurs qui partent. Mais c'est bien pour un club d'avoir des internationaux surtout chez les jeunes. On va mettre à profit cette trêve pour parfaire la condition physique des nouveaux qui sont un peu juste et travailler avec le ballon pour présenter une copie contre Sochaux dénuée de cadeau."

"Tous les joueurs n'arrivent pas dans une forme optimale"

Le mercato est très international cet été. Comment ça s'organise ?

"On a une cellule de recrutement et le président qui travaillent dessus. Moi en tant qu'entraîneur, je définis un peu les profils et les postes sur lesquels il faut se renforcer. C'est très international oui. Cela peut poser un problème avec la langue mais le football est un langage universel. On s'efforce de leur dire qu'il faut parler français. Moi mon plus gros chantier c'est que les joueurs n'arrivent pas tous dans une forme optimale. Le but c'est de les mettre dans le circuit le plus vite possible."

Encore combien d'arrivées attendez-vous ?

"Dans l'esprit de tout le monde c'est combien d'arrivées, mais le mercato ça peut aussi être combien de joueurs vont partir. C'est une question d'offre et de demande. Jusqu'au 5 octobre, ce sont des situations compliquées à gérer. Comme dans tous les clubs, il y a des joueurs qui souhaitent partir. Pour l'instant ils sont sous contrat. Est-ce qu'ils vont trouver ? On n'en sait rien. En tant qu'entraîneur, je préfère m'occuper des joueurs que j'ai tous les matins à l'entraînement en sachant qu'ils sont sous contrat. Je les utilise."

Hors foot, vous avez eu le temps de faire le tour de notre belle ville de Toulouse ?

"Je n'ai pas trop eu le temps de visiter pour le moment mais cela se passe bien. Je ne connaissais pas du tout, c'est une très belle ville. J'adore l'accent toulousain même si des fois je ne comprends pas tout (rires). Mon plus gros souci c'était la chaleur. J'ai du mal avec ça. C'est à la limite du supportable en ce qui me concerne. Je suis très heureux d'être à Toulouse."