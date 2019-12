Toulouse Football Club : un remplaçant préfère regarder le Clasico sur son portable plutôt que ses coéquipiers

Toulouse, France

Au TFC, on n'est plus à une polémique près. Au bout du rouleau avec neuf défaites consécutives, la dernière en Coupe de la Ligue mercredi, le club toulousain doit gérer une humiliation de plus. Car si Toulouse n'était pas fond du seau sportivement et n'avait pas perdu lourdement à Lyon (4-1), l'anecdote pourrait faire sourire. Un des violets a été filmé mercredi en train de regarder un autre match de foot sur son téléphone portable depuis le banc des remplaçants, en pleine deuxième mi-temps de Lyon-Toulouse. Le coach Antoine Kombouaré a prévenu ce vendredi en conférence de presse que le club envisageait de "lourdes sanctions financières".

Encore plus grave si le joueur incriminé n'est autre que... le capitaine

La vidéo a été révélée par LesViolets.com, qui ont relevé le tweet d'un spectateur du huitième de finale de Coupe de la Ligue, Lyon-Toulouse, mercredi. Sur le banc des remplaçants, un joueur du TFC regarde discrètement son smartphone posé sur un chasuble fluo, qui diffuse un match de football. On apprend par la suite qu'il s'agit du Clasico de la Liga, Barcelone - Réal Madrid (0-0).

L'affaire est suffisamment prise au sérieux pour avoir fait l'objet d'une réunion ce vendredi entre l’entraîneur et ses joueurs, une remise à l'heure des pendules pourrait-on dire.

Ce sont des comportements inadmissibles. Il sera sanctionné très lourdement financièrement. Et des mesures seront prises par rapport au téléphone avec cette "génération-portable".— Antoine Kombouaré, coach du TFC

Ce vendredi soir, toujours selon LesViolets.com, le joueur en question serait Matthieu Dossevi, capitaine par intérim du TFC depuis la blessure de Max-Alain Gradel. Un autre violet, l'attaquant Aaron Leya-Iseka, aurait jeté un coup d'oeil sur le portable pour vérifier le score.

Toulouse, lanterne rouge de Ligue 1, conclut l'année par un déplacement à Nice ce samedi 21 décembre, en championnat.