Toulouse : quatre supporters du TFC placés en garde à vue après l'usage de fumigènes

C'est la conséquence de l'utilisation de fumigènes lors du match TFC/Dijon du 17 août dernier, quatre supporters des Indians ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi matin.

toulouse

C'est à l'aube, entre six et sept heures ce mardi, que quatre supporters du TFC, le club de foot toulousains, ont été réveillés à leur domiciles pour une perquisition et un placement en garde à vue. Interpellations qui ont rapidement fait bruisser les réseaux sociaux.

Conséquences de l'usage de fumigènes au Stadium le 17 août dernier

Selon le président des Indians que nous avons pu joindre les quatre supporters , tous issus du même groupe, ces interpellations sont liées à l'usage de fumigènes lors du match TFC Dijon du 17 août dernier. Usage contre lequel le club de foot toulousain a déposé plainte "pour échapper aux sanction de la ligue" disent les supporters. Un rassemblement de soutien est envisagé devant le commissariat de Toulouse en fin de journée. La police ne confirme aucune de ces informations pour l'instant.

L'usage des fumigènes dans les stades est interdit depuis la loi Allliot-Marie de 1993