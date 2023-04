Toulouse se mobilise derrière le TFC avant la demi-finale de Coupe de France à Annecy

La ville de Toulouse va s'arrêter ou presque ce jeudi soir pour la demi-finale de Coupe de France entre Annecy et le TFC. Même loin de la Haute-Savoie, il y aura de l'ambiance dans la ville rose. Les bars de Toulouse devraient être copieusement garnis. En effet, au moins une quinzaine d'établissements vont participer à une opération pour supporter les Violets, en collaboration avec le club.

L'embarras du choix

De nombreux bars vont se mettre aux couleurs du TFC ce jeudi soir. Au moins une quinzaine. Comme The Danu, le Connexion, la Rosa Negra ou encore Chez Tonton. Les supporters, qui ont aussi leurs habitudes au Bullrush cette saison dans le quartier Saint-Aubin, n'auront que l'embarras du choix pour suivre cette demi-finale tant attendue.

"On va faire un happy hour de 16h à 19h, on va décorer le bar en violet. On sera à l'heure du TFC dès le coup d'envoi 20h45, en espérant qu'à la fin on puisse fêter tout ça. Toulouse est une ville très sportive. Que le TFC arrive à ce niveau et qu'il soit représenté dans les bars comme le Stade Toulousain c'est très bien. Cela permet de faire une belle fête. Les gens seront un peu fatigués vendredi mais on leur donnera un Doliprane en partant", sourit le gérant de la Rosa Negra Julien Roumagnac, près de Victor-Hugo.

Rendez-vous dès 20 heures sur France Bleu Occitanie

Ce jeudi soir, France Bleu Occitanie se met en mode Coupe de France : rendez-vous dès 20 heures pour l'avant-match en direct d'Annecy et des bars toulousains pour ne rien rater de la rencontre. Le TFC, qui joue sa première demi-finale depuis 2009, est à 90 minutes du Stade France et rêve d'un deuxième trophée dans son histoire.