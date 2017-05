Toulouse - SM Caen : ce que nos confrères en disent

Le Stade Malherbe de Caen se déplace à Toulouse lors de la 36e journée de Ligue 1. Un match-clé pour le maintien des Normands. Côté toulousain, on cherchera à ne pas fausser le championnat et à finir proprement la saison selon nos confrères.

Le quotidien La dépêche du Midi s'essaye au traditionnel jeu de mot "TFC : pour Caen, le réveil?" afin de souligner la mauvaise série en cours des Toulousains.

Le TFC n'a remporté que trois matchs en 2017 et reste sur une victoire lors des dix dernières journées. "Le chat est maigre, constate notre confrère Patrick Desprez, l'entraîneur le sait que trop bien."

"On ne faussera pas la compétition." Pascal Dupraz

"Notre objectif initial était le top 10. Puis notre début de saison nous a autorisé à avoir davantage d'audace, analyse Pascal Dupraz dans les colonnes de notre confrère. Notre trou d'air de novembre, décembre et janvier nous a fait revenir à l'ambition de base." L'entraîneur toulousain attend ses joueurs au tournant sur les trois dernières journées à commencer par cette réception du Stade Malherbe de Caen.

"(Les Normands) sont dans une sale passe. En tout cas on ne leur fera pas de cadeau ce week-end." Corentin Jean

"On ne faussera pas la compétition affirme l'entraîneur Toulousain. Son attaquant Corentin Jean appuie son propos en interview : "Les Normands n'ont plus le droit à l'erreur. Ils sont dans une sale passe. En tout cas on ne leur fera pas de cadeau ce week-end."

_Toulouse prend le sifflet pour l'Equipe

L'Equipe relève également le rôle d'arbitre des Toulousains dans la course aux maintiens puisqu'ils affronteront Caen puis Metz et Dijon.

Pour sa présentation de match, le quotidien sportif pointe du doigt la perméabilité de la défense caennaise (20 buts en 8 matchs, "le total le plus élevé en Ligue 1 sur cette période") et sur le ratio de tirs arrêtés de Rémy Vercoutre (51,2%), "le plus faible ratio depuis la 28e journée."