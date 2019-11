Toulouse - Sofiane Guitoune : "Heureux de retrouver la maison (...) J'ai envie de jouer"

Toulouse, France

De retour de vacances après le mondial au Japon, Sofiane Guitoune était notre invité ce lundi soir dans Club XV.

France Bleu : Sofiane, racontez-nous ces semaines passées au Japon

"Cela a été une belle aventure, qui aurait pu être mieux que ça. On échoue à un point de la demie. On a fait un joli parcours. Au-delà de ce parcours, l'aventure humaine a été magnifique."

Cette Coupe du Monde apporte-t-elle des garanties pour la suite ?

"Cette Coupe du Monde a posé les fondations pour la suite. Il y a une belle génération. Chez les jeunes, on a toujours été dans le Top 3 mondial en France, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait une fois passés en Seniors. On a deux titres de champion du Monde U20 deux années consécutives, ce n'est jamais arrivé. Il faut miser sur cette jeunesse pleine de talent et j'espère qu'elle fera rêver en 2023."

Vous avez 30 ans. 2023, c'est jouable ?

"L'avenir nous le dira. Il y a des joueurs qui l'ont fait. On verra comment le corps réagit. Moi je vis au jour le jour, je ne me prends pas la tête sur le futur."

Vous avez retrouvé le chemin de l'entraînement sous les yeux des supporters ce lundi...

"Il y avait du monde. Je suis très heureux de retrouver la maison et les copains. On était partis depuis un bout de temps. Pendant une semaine, en rentrant, ça a été compliqué. Ma femme me le disait. "On est en vacances mais tu as la tête ailleurs." On a vécu pendant quatre mois ensemble comme une famille. On finit sur un match qu'on perd d'un point. Cela a été dur de s'y remettre mais avec la famille et les enfants ça a fait du bien."

On peut vous voir dès samedi face à Clermont ?

"J'en ai envie, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Peut-être que je vais manquer un peu de jus parce que ça fera un mois et demi sans match mais il me tarde de rejouer."