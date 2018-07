Le Tour de France 2018 s'élance ce samedi 7 juillet de Vendée. 22 jours dont quatre en Bretagne, 26 cols et côtes, et plus de 3.000 kilomètres au menu pour les sept bretons engagés.

La tête d'affiche

Warren Barguil, dossard 41. Warren Barguil a été étincelant lors de l'édition 2017. Depuis, le coureur d'Inzinzac-Lochrist (Morbihan) a rejoint l'équipe Fortuneo-Samsic. Pourra-t-il faire mieux et conserver son maillot de meilleur grimpeur ? Il devra pour ça surmonter son nouveau statut, et un début de saison assez timide. Les ambitions de Warren Barguil, ici.

Les curiosités

David Gaudu, dossard 152. A 21 ans, le grand espoir breton sera le benjamin des Tricolores. Sur les routes de son premier Tour de France, il vivra sa première épreuve de trois semaines, et sa première expérience sur pavés. Mais le jeune grimpeur de Trémuson est ambitieux, et vise le maillot blanc de meilleur jeunes, ainsi qu'un Top 10 en montagne. Les ambitions de David Gaudu, ici.

Elie Gesbert, dossard 43. Le benjamin du Tour 2017, c'était lui, le Briochin de Fortuneo Samsic formé en partie au VCP Loudéac. Il tentera de faire comme l'an passé, quand il avait pris plusieurs échappées dont la décisive à Salon-de-Provence, durant la troisième semaine. Mais devra aussi assurer son rôle de coéquipier de Warren Barguil.

Les travailleurs de l'ombre qui vont essayer de se montrer

Olivier Le Gac, dossard 154. L'ex-champion du Monde junior 2013, originaire de Plouvien, et coureur Groupama-FDJ attend deux choses. Le passage du Tour dans sa commune, et les étapes réservées aux sprinteurs. Il a pour mission d'emmener Arnaud Démare, vainqueur d'une étape sur le Tour 2017. Pour le reste, il espère ne pas revivre la galère de l'an dernier, un virus qui l'avait bien affaibli lors des premiers jours de Tour. Ce qui ne l'avait pas empêché de figurer parmi les rares coureurs FDJ à rallier les Champs-Elysées.

Laurent Pichon, dossard 47. Le Landerneéen, tenant du titre de la Coupe de France sur route, sera au service de Warren Barguil au sein de l'équipe Fortuneo Samsic. Mais il a de bons coups à jouer durant la première semaine. Il confiait ceci à nos confrères d'Ouest-France récemment : "L’étape Lorient-Quimper, c’est un peu un pèlerinage pour moi. J’ai grandi dans la région de Lorient. On va passer à Moëlan-sur-Mer où j’ai été formé. Ensuite, toutes les routes vallonnées vers Châteaulin… Et l’arrivée à Quimper où je suis né. C’est une étape que je connais à 100 %. Et le lendemain, une étape au départ de Brest avec un passage à Plounéventer à 10 km de chez moi… Après on va en direction de Carhaix où j’ai mes grands-parents."

Julien Simon dossard 207.Le Lamballais disputera avec Cofidis son sixième Tour de France, malgré une chute dimanche dernier, lors des championnats de France, et une préparation tronquée. Il a lui aussi ciblé les étapes bretonnes, et se mettra au service du sprinter Christophe Laporte, dans une équipe qui visera une victoire d'étape, faute d'avoir quelqu'un capable de jouer le général.

Romain Hardy, dossard 44. A 30 ans, ce n'est que son deuxième tour de France. Le Rennais d'adoption, ex-agent SNCF, fera partie du "train" de Fortuneo Samsic, à savoir qu'il accompagnera son leader, Warren Barguil.