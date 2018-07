Le Morbihannais Warren Barguil revient sur le Tour de France, après son édition presque parfaite d'il y a un an. Double vainqueur d'étape, vainqueur du maillot à pois de meilleur grimpeur et dixième du classement général. Peut-il récidiver sous le maillot de Fortuneo-Samsic ?

Inzinzac-Lochrist, France

Son statut a changé, pas ses envies. Ce n'est pas parce que Warren Barguil est désormais chef d'équipe, chouchou du public et tenant du titre du maillot à pois, que son esprit est différent.

Le Morbihannais de Fortuneo Samsic est toujours ce coureur d'instinct, qui ne troquerait pas une victoire pleine de panache, à une place d'honneur au général.

Warren Barguil : "J'espère faire un tour offensif comme l'an passé. Je ne vise pas le général car j'arrive dans une nouvelle équipe et je dois prendre mes marques. Je veux faire du mieux que je peux, et je vise une victoire en haute montagne. Les dix premiers jours resteront calmes, et j'essaierai de ronger mon frein en attendant la première étape des Alpes, entre Annecy et le Grand Bornand."

Tant pis pour les étapes bretonnes, même si on l'imagine mal rester calme à l'arrivée à Mûr-de-Bretagne.

Mais après un Tour 2017 quasiment parfait, faire mieux sera compliqué. Surtout qu'il y a plusieurs interrogations à son sujet...

A peu près au même stade que l'an dernier

Fortuneo Samsic compte pas mal de grimpeurs à même de l'accompagner dès que la route s'élève (Amaël Moinard et Romain Hardy), mais pourront-ils accompagner Barguil quand la course accélérera soudainement ?

Et puis le début de saison de "Wawa" a été compliqué. Entre une bactérie à l'estomac, et des performances jamais catastrophiques, mais jamais brillantes non plus. Sa meilleure performance est une quinzième place au Tour de Catalogne.

Mais Barguil dit monter en puissance. On l'a vu à l'attaque sur le Dauphiné. Et pour se rassurer, il peut se dire aussi qu'il est finalement au même stade que l'an dernier à la même époque. On connait la suite.