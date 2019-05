Tour de France 2019 : découvrez les horaires de la 17e étape ville par ville en Vaucluse

Si vous ne voulez pas rater le passage du Tour de France dans le Vaucluse le 24 juillet, il faudra vous installer au plus tard vers 13 h à Orange, première ville de Vaucluse traversée cette année. Et pour ne pas rater la caravane ce sera deux heures plus tôt vers 11h30.