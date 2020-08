Tour de France 2021 en Bretagne : une vraie aubaine pour grandir dit Jérôme Pineau (B&B Hôtels Vital concept)

Jérôme Pineau compte sur le grand départ du Tour de Brest en 2021 pour faire grandir son équipe. Le Nantais, manager de B&B Hôtels Vital Concept, équipe implantée dans le Morbihan et soutenue par un sponsor principal Nord-Finistérien et un co-sponsor costarmoricain, le dit à France Bleu.

- France Bleu : ce grand départ de Brest et ces quatre jours de course en Bretagne doivent vous ravir...

Jérôme Pineau : "c'est fabuleux pour nous, jeune club professionnel breton, et pour B&B Hôtels qui a son siège à Brest. On a beaucoup échangé avec les dirigeants quand on a eu écho que la ville de départ serait Brest (...) ça permet de travailler sur le moyen terme, d'échanger avec les entreprises bretonnes qui s'intéressent au cyclisme, c'est une réelle opportunité de pouvoir développer notre club. On travaille déjà pour l'avenir, pour pérenniser notre projet, grandir, être plus forts en 2021. Cette annonce, c'est est une vraie aubaine pour faire connaître les Men in Glaz et nous installer dans le gotha du cyclisme mondial."

J'ai hâte de voir un Men in glaz faire mieux que moi

- France Bleu : vous devez obtenir une invitation pour participer au Tour. Son obtention dépendra des résultats, mais peut-être elle facilitée par un grand départ à Brest ?

Jérôme Pineau : "On espère que notre atout, notre identité bretonne forte, pèsera. Mais ce sera à nous de la mériter. La saison recommence plutôt bien, on a déjà trois victoires pour nos leaders Bryan Coquard et Pierre Rolland. On tâchera déjà d'être bon sur le prochain Tour, notre tout premier, en brillant et en donnant envie. "

- France Bleu : vous aviez couru le dernier Tour qui s'était élancé de Brest, en 2008. Quel souvenir en gardez-vous ?

Jérôme Pineau : "Un très bon souvenir. Il faisait frais et pluvieux à la présentation, mais la première étape, Brest-Plumelec, s'était couru sous un très beau temps. La dernière montée de Cadoudal, les bords de route noirs de monde, ça m'avait poussé et j'avais fini troisième de l'étape. J'ai hâte de revivre ça de l'autre côté, de voir un "Men in Glaz" faire mieux que moi. A Cadoudal ou ailleurs."