Tour de France en Bretagne : la ville de Rennes est-elle hors course ?

Le Tour de France 2021 passera quatre jours complets en Bretagne. Le Grand Départ sera donné à Brest le 26 juin, et plusieurs villes sont d'ores et déjà candidates à l'accueil d'un départ ou d'une arrivée. Rennes, qui a décliné une proposition d'accueillir le Grand Départ, pourrait-elle se rabattre sur la possibilité d'être ville étape en juin 2021 ?

La position des élus écologistes de la capitale bretonne, qui jugent l'épreuve "datée", sexiste", la caravane "trop polluante", a été critiquée lors de la présentation faite ce lundi au siège du conseil régional. Avec des attaques frontales, comme celle de Bernard Hinault, ou par des sous-entendus assez clairs de la part des élus présents.

Interrogé sur ces critiques des élus écologistes, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a réagi : "Nous avons des élus écologistes qui nous appellent et qui nous écrivent pour avoir le Tour de France. [...] Chacun réglera dans sa famille ce qu'il faut faire. Depuis toujours, on va là où l'on souhaite qu'on aille, je n'ai pas de polémique à faire."

La capitale bretonne était le plan A de la Région Bretagne pour ce Grand Départ, Brest l'ayant déjà accueilli en 1952, 1974 et plus récemment en 2008, et le président du conseil régional Loïg Chesnais-Girard regrette que Rennes ait repoussé son offre : "Oui, je le regrette, mais ce n'est pas grave. Il y a plein de villes en Bretagne, plein de possibilités de s'organiser et Nathalie Appéré a exprimé son souhait, peut-être, d'accueillir une étape ou une arrivée, nous verrons les choses en temps et en heure. C'est ASO qui décidera au mois d'octobre."

En effet la mairie, où personne ne devrait communiquer sur le sujet cette semaine, donne pour l'heure un seul son de cloche, un verbatim de Nathalie Appéré : "Ville de grandes fêtes populaires et sportives, Rennes multiplie également les opérations de développement de la pratique du vélo. La Ville de Rennes se réjouit donc tout naturellement de voir le Tour de France 2021 prendre son départ à Brest et ses quartiers en Bretagne, terre de vélo. Aux côtés de la Région Bretagne et des autres collectivités de notre territoire, Rennes est disponible pour accueillir une étape de cette grande fête du vélo. Tout le monde est désormais suspendu à la décision finale des organisateurs, attendue dans les prochaines semaines."

Mais puisque les quatre départements devront être représentés dans le tracé de ces quatre jours en Bretagne, Rennes devra faire face à la concurrence d'autres communes brétiliennes, qui ont déjà fait part de leur grand intérêt pour accueillir le Tour. Ce lundi, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Jean-Luc Chenut citait notamment Saint-Malo, Fougères, Vitré ou encore Janzé.