Tour de Normandie : Delaplace en patron à Gonfreville l'Orcher

Favori de l'épreuve, le Manchois Anthony Delaplace (Fortuneo-Vital Concept) a réussi un sacré numéro pour s'imposer en haut de la côte de l'Estuaire à Gonfreville l'Orcher pour la première étape du Tour de Normandie. Le Normand enfile le maillot jaune et creuse déjà un bel écart avec la concurrence.

En véritable costaud, le Manchois a montré les muscles ! Favori de l'épreuve, il n'a pas attendu la fin de semaine pour mettre les points sur les i et frapper un grand coup dans ce 37ème Tour de Normandie. On promettait une première étape mouvementée. Avec le vent, on attendait des bordures tout au long de l'étape, pas mal d'attaques... et elles n'ont pas vraiment eu lieu.

En fait, il a fallu attendre l'arrivée dans la périphérie havraise pour voir la course se décanter. Dans la dernière bosse avant le circuit final, l'attaque du russe Pavel Sivakov a été suivie par deux français : Anthony Delaplace et le jeune Justin Mottier. Les trois hommes ont vite creusé l'écart dès le pied de l'ascension ultime.

Fallait- il encore résister pendant 30 kilomètres et affronter par trois fois la terrible montée à 10% de la côte de l'Estuaire. Leur avance est montée jusqu'à 1 minute 30, pour finalement n'être que d'une trentaine de seconde sur la ligne d'arrivée. Largement suffisant. Anthony Delaplace enfile donc le maillot jaune. Justin Mottier, le jeune mayennais de 23 ans, le seul capable de suivre le vainqueur du jour, est deuxième.

