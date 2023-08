Tour Eiffel : entrainement hors du commun pour les joueurs et joueuses du centre de formation du PSG

Rendez-vous à 7h30 sur le parvis de la Tour Eiffel ce mercredi pour assister à un entrainement du PSG haut en couleur.

Les joueurs et joueuses du centre de formation du club à Poissy se sont donnés rendez-vous tôt dans les escaliers de la Tour Eiffel. Après un rapide footing, ils se préparent à monter le plus rapidement possible les 704 marches qui séparent le parvis de la Tour, du deuxième étage. "Oui je me sens prête et je vais tout donner" expliquait Naya Megning. Avant le départ tous étaient donc sereins, pour Ourmar Camara "l'exercice est dur mais ça se passe dans la tête".

Entrainement sur le parvis de la Tour Eiffel © Radio France - Amandine Printz

La première montée s'est faite par équipe. Une occasion de renforcer la cohésion du groupe entre les 28 joueurs et joueuses présents selon le préparateur physique Vincent Paris. Après une première montée les difficultés apparaissent, "Je pensais que ça serait plus facile" confie Naya. Mais pour Arthur Vignaud l'esprit d'équipe leur a permis de se dépasser " Oui ça nous à beaucoup aidé, il y avait une sorte de chef qui poussait tout le monde. Ça nous a permis d'arriver vite".

Un entrainement peu commun

"C'est un effort qui change de d'habitude, c'était un combiné entre l'aspect visuel qu'on a de la Tour Eiffel et l'aspect physique" explique Vincent Paris. C'est un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Passez l'émerveillement de la vue qu'offre le second étage de la Tour Eiffel la douleur est très vite apparue. "C'était très très très dur, j'ai plus de jambes" dit Naya. Pour Axel Tape "A clairement c'était dur, le cardio j'en peux plus"

Djamy Olax lui a brillé par sa rapidité à l'épreuve individuelle. Il a mis 3 minutes 30 pour gravir les 704 marches soit plus de 3 marches par seconde. Habituellement il faut compter entre 15 et 20 minutes pour atteindre le deuxième étage de la Tour Eiffel. "Faire ce parcours c'est très important, de me donner les moyens de le faire et de dépasser le record c'est très important". Le record de l'année dernière était de 3 minutes 42.

Les joueurs récupèrent après l'effort © Radio France - Amandine Printz

Malgré la difficulté de l'exercice, tous sont fiers d'eux. " L'année dernière j'avais plus de temps à arriver et là j'ai mis moins de temps donc oui je suis un peu fière" se félicite Axel Tape. " Ça a été finalement, j'ai tenu jusqu'à la fin je me suis dit : je ne m'arrête pas je donne tout. Je suis fière de moi" explique Naya.

La Dame de fer et les joueurs

La vue qu'offrait le deuxième étage de la Tour Eiffel a été leur récompense après cet effort intense. Pour eux : "Etre dans ce lieu historique c'est vraiment une fierté" explique Djamy Olax. Tous et toutes étaient d'accord pour dire que cela changer de leurs entrainements habituels par l'intensité de celui-ci mais aussi du lieu choisit "La Tour Eiffel c'est un monument historique en France c'est bien de faire ça ici" dit Arthur Vignaud.