Tournoi de France de football féminin en Normandie : la billetterie est ouverte

La billetterie du Tournoi de France de football féminin est ouverte depuis ce jeudi 27 janvier. Le tournoi, qui aura lieu en Normandie du 16 eu 22 février, réunira les équipes féminines de France, des Pays-Bas, de la Finlande et du Brésil.

Parmi les joueuses de l'équipe de France, la Normande Ella Palis sera présente, formée à l'AS Verson et qui évolue aujourd'hui à Bordeaux.

Ça-y-est, la billetterie du Tournoi de France de football féminin est ouverte ! Ce tournoi international se tiendra en Normandie (à Caen et au Havre) du 16 au 22 février prochains, et réunira quatre nations du football mondial : la France, les Pays-Bas, le Brésil et la Finlande.

Le premier match se tiendra donc le 16 février au stade Michel d'Ornano à Caen (Brésil - Pays-Bas). L'Equipe de France, elle, fera ses débuts le 16 février également mais au Stade Océane au Havre, avec une première rencontre contre la Finlande à 21h10. Les prix des billets varient : pour les matches de l'Equipe de France, ils vont de 6 euros pour les licenciés à 16 euros pour le grand public. Pour le reste, les billets coûtent environ 5 euros.

Dans l'équipe de France, la Normande Ella Palis, formée à Verson

Ce sera également l'occasion pour le public caennais de découvrir la pépite locale du football féminin : Ella Palis, formée à l'AS Verson dans le Calvados, aujourd'hui professionnelle chez les Girondins de Bordeaux et depuis peu convoquée en Equipe de France féminine.

Ella Palis lors d'un rassemblement de l'équipe de France avant les rencontres face à l'Angleterre et les Etats-Unis (image d'illustration). © Radio France - Olivier Duc

Les billets sont d'ores et déjà disponibles sur le site de la Fédération Française de Football.