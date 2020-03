Tournoi de France : une supportrice inconditionnelle des Bleues de Wallers au Stade du Hainaut de Valenciennes

Après Calais mercredi, Florence sera à Valenciennes demain et mardi pour les matchs des Bleues pour le Tournoi de France, des tricolores qui viennent enfin dans la capitale du Hainaut après leur absence pendant la coupe du monde l'année dernière. Même si cette nouvelle compétition est amicale, c'est une bonne nouvelle pour le football féminin selon elle

C'est bien qu'il y ait plus de rencontres internationales pour les filles, pour que le niveau continue à augmenter, que la rivalité soit de plus en plus forte, et qu'il y ait la même effervescence que pour le foot masculin