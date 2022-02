Le Stade Toulousain sera encore très bien représenté pour le deuxième match du XV de France dans le Tournoi des Six Nations ce samedi face à l'Irlande. Ils seront sur la feuille de match.

Tournoi des Six Nations : neuf Toulousains appelés pour le choc France-Irlande

Le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de ne faire que quelques retouches par rapport à l'équipe qui a battu l'Italie dimanche dernier au Stade de France en ouverture du Tournoi des Six Nations. Six Toulousains seront titulaires. Thibaud Flament apparait sur le banc, Cros débutera la rencontre.

François Cros démarre en troisième ligne

Six Toulousains seront titulaire samedi : Cyril Baille, Julien Marchand, François Cros, Anthony Jelonch, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Thibaud Flament, Thomas Ramos et Peato Mauvaka seront eux remplaçants.

Côté irlandais, Jonathan Sexton est forfait pour ce match.

France-Irlande c'est ce samedi à 17h45 au Stade de France. La rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix