Tournoi Mahmoud Tiarci : 12 équipes de jeunes footballeurs en compétition à Petit-Quevilly

Kilian Mbappé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé… Les plus grands noms du foot français sont passés à Clairefontaine… mais aussi à Petit-Quevilly. Tous ont, un jour, participé au tournoi U17 National organisé par QRM au stade Amable-Lozai. Une sacrée carte de visite, qui incite les meilleurs centres de formation hexagonaux à venir. Cette année, Strasbourg, Montpellier, Brest ou encore Monaco font le déplacement. Depuis jeudi, et pendant trois jours, douze équipes vont s'affronter.

Des équipes venues de toute la France

"Il y a beaucoup de clubs de qualité, confirme Didier Zanetti l'entraîneur des Montpellierains. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir jaugé des garçons en mode compétition". Son équipe est venu terminer sa préparation d'avant-saison avant le début du championnat U17 le week-end prochain. Et ça marche plutôt bien, pour leur premier match de la compétition, les Héraultais l'ont emporté 1-0 contre Strasbourg.

Pour le premier match du tournoi, Montpellier a disposé de Strasbourg, 1 but à 0. © Radio France - Pierre Frasiak

QRM joue le rôle d'hôte mais aussi de Petit Poucet de la compétition. Mais cela n'empêche pas les jeunes normands d'avoir de l'ambition à l'image du piston Hugo Hare : "J'habite à Rouen, pour je veux montrer que mon club peut rivaliser avec les plus grands clubs de France. C'est pas parce que on est un petit club de Ligue 2 que les jeunes ne sont pas forts". Pour l'entraîneur Quevillay, Thomas Tiarci, ce tournoi est forcément un moment particulier car il porte le nom de son père, décédé il y a 8 ans. "C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est l'image du club, de l'équipe qui va être en jeu, parce que je veux énormément de respect par rapport au nom Tiarci". Pour leur entrée dans le tournoi, QRM a suivi les consignes de l'entraineur et l'a emporté aux tirs au but face à Monaco [2 partout à l'issue du temps réglementaire].

Le tournoi se poursuit jusqu'au samedi 20 août, la finale est prévue en début d'après-midi, à 14h45. L'an prochain l'organisation souhaiterait inviter deux équipes étrangères pour continuer de développer l'évènement.