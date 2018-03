Tours, France

Thomas Rodriguez, un joueur de 18 ans du Centre de Formation du Tours Football Club est décédé d'une mort naturelle, le vendredi 9 mars. L'équipe tourangelle doit pourtant retrouver les terrains dès ce vendredi 16 mars. Elle se déplace en effet à Sochaux, à 20 heures, pour la 30ème journée de Domino's Ligue 2. L'équipe étant dernière au classement, elle aimerait décrocher la victoire mais la préparation de ce match a été difficile après la disparition du jeune Thomas.

Une victoire contre Sochaux pour rendre hommage à Thomas

" Il faut faire avec, il faut avancer. On se doit d'être encore plus motivés parce que le petit rêvait de nous rejoindre. Il était là pour se former, pour être avec les pros au FC Tours. On se doit de donner le maximum. Pour ceux qui ont connu un centre de formation, qui avaient à peu près le même parcours que lui, ce n'est pas facile. On essaie de se mettre à la place de la famille donc le minimum, c'est de tout donner et de profiter ", explique le milieu tourangeau Mohamed Larbi.

Pour le match contre Sochaux, le maillot de Mohamed Larbi comme celui de tous les joueurs sera noir et floqué du prénom " Thomas ". Dimanche 18 mars, ce sera au tour de ses coéquipiers du Centre de Formation de lui rendre hommage. Ils joueront aussi avec des maillots noirs face aux Girondins de Bordeaux pour la Coupe Gambardella.