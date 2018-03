Indre-et-Loire, France

Le TFC revient vainqueur de son déplacement à Brest. Victoire 3-1 sur la pelouse de Brest grâce à un but de Florian Miguel en ouverture du score à la 13ième minute et un doublé de Daniel Mancini à la 58 ième et 83 ième minute .

C'est la première victoire à l'extérieur de la saison pour le Tours FC ! Le coach du TFC Georges Costa est satisfait de la prestation de son équipe

Dans les autres matchs Clermont a battu le leader Reims 2 buts à 1, Châteauroux a battu Nancy 1 à 0 et Orléans est allé s'imposer à Valenciennes sur le score de 1 à 0