Tours FC : réaction attendue face à Clermont

Les footballeurs tourangeaux se déplacent à Clermont ce vendredi à 20h pour le compte de la deuxième journée du championnat de Ligue 2. Objectif : corriger le tir après la défaite 3-0 subie à domicile face au Havre la semaine dernière.

Montrer que la gifle reçue face au Havre n'était qu'un faux départ et pas les prémices d'une saison compliquée : voilà l'objectif du Tours FC ce vendredi à Clermont à 20h. Battus 3-0 à la maison face au Havre lors de la première journée, les tourangeaux auront à coeur de réagir. Leur coach Gilbert Zoonekynd reconnaît que cette claque inaugurale "a interpellé tout le monde" et rappelle "un passé récent générateur de doute". Pour autant, "il n'y a pas lieu de perdre son sang froid". Les lacunes ont été analysées : un manque d'animation offensive, et une agressivité pas suffisante. Le travail a donc été axé sur ces points à l'entraînement.

Le milieu de terrain Haris Belkebla ne veut pas tirer de conclusions trop vite © Radio France - Kévin Blondelle

On a su se dire les choses lors de la séance vidéo après le match face au Havre

Le milieu de terrain Haris Belkebla a le même discours. "On a un super groupe avec un bon état d'esprit, c'était déjà notre force l'année dernière. On a pu se dire les choses lors de la séance vidéo, on sait ce qui n'a pas marché, on a bien travaillé dès lundi pour corriger le tir." Face à une équipe athlétique notamment devant, Haris Belkebla sait qu'il faudra répondre présent dans les contacts et l'agressivité cette fois. "Si on voit qu'on n'arrive pas à gagner, il faudra au moins ramener un point". Histoire de ne pas s'enfoncer d'entrée de jeu dans la zone rouge, le FC Tours étant dernier après cette première journée, classement évidemment très provisoire mais qu'il ne s'agit pas de confirmer.