Tours, France

Il y aura eu quelques jours de négociations, mais les Tourangeaux auront leur fan zone pour la finale de la Coupe du Monde, dimanche. Située dans le parc de la Gloriette, elle pourra accueillir 12.000 personnes. Bien plus que les 6.000 que pouvait contenir l'île Aucard, en 2016. Un écran de 40m² sera installé, avec une sono _"appropriée"_selon la mairie, pour garantir à tous de bien voir et de bien entendre le match.

Christophe Bouchet, le maire de Tours a réagit : "On a vu avec la demi-finale que les gens ont envie d'être ensemble, de rire, de crier, de s'amuser. C'est bien qu'on se retrouve les uns avec les autres, que ce ne soit pas que des mots, mais une réalité. Ça fera vraiment du bruit."

Pour l'occasion, des morceaux de tissus bleus, blancs et rouges seront distribués, afin de réaliser un très grand drapeau tricolore. le tout sera filmé à l'aide d'un drone.

Au début, la ville voulait installer trois fans zones dans le centre-ville, un objectif qui ne s'est pas avéré réalisable, après discussion avec la préfecture : "On est au milieu de plusieurs politiques qui sont différentes, explique Christophe Bouchet. On se doit de respecter une politique de sécurité, voulue par l'Etat. Notre centre-ville a peu d'espaces populaires et faire trois petites fans zones était tout aussi complexe qu'en faire une. Donc on s'est mis d'accord sur la Gloriette qui est un endroit accessible en voiture, en tram ou en bus, dont le service sera d'ailleurs renforcé."

Pour l'occasion, la plaine de la Gloriette sera entourée de barrières et l'accès sera soumis à une fouille. En cas de très forte affluence, le parc pourrait accueillir jusqu'à 32.000 personnes.