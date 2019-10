"Tout du match piège" : Saturnin Allagbé avant le déplacement des Chamois au Mans

Niort, France

Les Chamois vont affronter le dernier de Ligue 2 ce vendredi au MMArena. Un adversaire dont se méfie Pascal Plancque, l'entraîneur des Chamois : "Ils ont des arguments. Et ils jouent leur peau. Il va falloir répondre présents, notamment dans l'impact" prévient le coach niortais.

Son gardien Saturnin Allagbé ne dit pas autre chose : "Ce déplacement a tout du match piège. A Nancy, on pensait que ça serait facile car l'adversaire était en bas du classement... Et au final, on a perdu". Les joueurs de la Sarthe ont malgré tout la pire défense du championnat avec 23 buts encaissés, 10 défaites en 12 matches. Bref, face à un concurrent direct dans la course au maintien, les Chamois seraient bien inspirés de gagner au MMArena.

Le groupe de Niort

Allagbé, Braat – Vion, Kilama, Sans, Passi, Yongwa, Doukansy – Louiserre, Jacob, Bena, Kemen, Bourhane, Konaté, Leautey – Sissoko, Autchanga, Baroan.

Le groupe du Mans

Patron, Aymes – Duponchelle, Ebosse, Dasquet, Lemonnier, Musavu-King, Vardin – Confais, Hafidi, Boé-Kane, Fofana, Boissier – Moussiti-Oko, Crehin, Julienne, Diarra, Gope-Fenepej.