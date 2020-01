"Tout le monde l'aimait déjà" : un an après la mort d'Emiliano Sala, les confidences d'un ancien de Cardiff

Défenseur de Cardiff City il y a un an, Bruno Ecuele Manga se souvient des heures qui ont suivi l'annonce de la disparition d'Emiliano Sala et l'ambiance pesante au club et dans toute la capitale galloise. Le joueur désormais lié à Dijon a été "très affecté" par le décès de l'ex attaquant nantais.

Nantes, France

Transféré l'été dernier au Dijon FCO après la relégation de Cardiff City, le défenseur Bruno Ecuele Manga a été très touché par la disparition de l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala le 21 janvier 2019. Les hommages des supporters, la tristesse infinie de son entraîneur, Neil Warnock, et l'incompréhension dans le vestiaire gallois, un an après, l'international gabonais de 31 ans se souvient parfaitement de cet épisode douloureux sur lequel il s'est très peu confié. Interview.

"On a gardé espoir jusqu'à la dernière minute"

Comme ses autres coéquipiers, Bruno Ecuele Manga a appris la nouvelle en regardant sa télévision, le 21 janvier au matin. "On se disait que c'était un "fake", se remémore le numéro 25 dijonnais. Quand on est arrivé dans le vestiaire pour l'entrainement, on s'est rendu compte que c'était réel mais on a gardé espoir jusqu'à la dernière minute." Recruté pour 17 millions d'euros par les "Bluebirds" pour régler leurs problèmes d'efficacité devant les buts, Emiliano Sala était très attendu par les supporters gallois et les autres joueurs de l'équipe aujourd'hui en Championship - la deuxième division anglaise.

"On a été vraiment touché, pour être très honnête avec vous, poursuit le joueur qui a passé cinq ans au Pays de Galles (2014-2019). On ne l'avait pas vu, on l'attendait pour l'entrainement du lundi et on était très très content qu'il ait signé au club puisque nous on le regardait à la télévision surtout pendant les matchs de championnat français." L'onde de choc a été importante dans la capitale galloise. Rapidement, des centaines de supporters sont venus déposer maillots, messages, fleurs et écharpes à même le sol, sur le parvis du Cardiff City Stadium.

Des centaines d'écharpes, de maillots, de messages et de drapeaux sont déposés devant le Cardiff City Stadium en hommage à Emiliano Sala, en janvier 2019. © AFP - Geoff Caddick

Une disparition et une relégation en fin de saison

Quelques jours après l'annonce de la disparition de l'ancien attaquant nantais, le coach gallois, Neil Warnock avait songé à arrêter sa carrière. "Vous pensez 24 heures sur 24 à la question de savoir s'il faut continuer ou non, avait-il déclaré lors d'une conférence de presse. C'est impossible de dormir. Je suis dans le football depuis 40 ans et _cela a été de loin la semaine la plus difficile de ma carrière, et de très loin_." Une semaine traumatisante qui a eu des conséquences dans la descente du club en fin de saison.

"Ça nous a affecté sur certains matchs la saison dernière et on rate le maintien à pas grand chose", assure l'international gabonais aux 137 matchs de Ligue 1. Il faut dire qu'Emiliano Sala était attendu comme le buteur providentiel qui allait pouvoir sauver le club de la relégation. "On ne va pas dire que c'est à cause de ça mais on n'a été très affecté, explique Bruno Ecuele Manga. _On était vraiment triste parce-qu'_il ne faut pas se le cacher ça peut arriver à tout le monde. C'est terrible car tout le monde l'aimait déjà avant même qu'il n'ait commencé à jouer."