« On y croit très fortement » : c'est le message très clair réaffirmé ce mercredi par Me Cotteret, avocat de Romain Peugeot et des investisseurs qui l'ont suivi pour défendre le maintien du FCSM en Ligue 2.

ⓘ Publicité

Le conseil de l'arrière petit-fils du fondateur du club confirme que deux voies de recours ont été saisies : d'une part par la voie administrative, et directement auprès de la Fédération française de football dans le cadre du code du sport.

Deux recours déposés

Convaincus de la solidité de leur dossier, les avocats saisissent ce mercredi le tribunal administratif de Paris pour contester la décision du CNOSF. Parallèlement, ils déposent une opposition à cette conciliation auprès de l'instance concernée ainsi que de la FFF.

À lire aussi FC Sochaux-Montbéliard : le CNOSF rend un avis défavorable pour le maintien du club en Ligue 2

Réunion de la FFF ce jeudi à 9 heures

Encouragés par la vague de soutien populaire et l'émotion que suscite le sort du club en nord Franche-Comté et au delà, les représentants de Romain Peugeot et de ses associés sont « déterminés » à obtenir gain de cause face à une décision qualifiée « d'incompréhensible » : « Notre dossier est béton. Nous devons avoir notre chance de le défendre devant la DNCG » explique Me Cotteret, avocat des investisseurs.

La FFF doit se réunir ce jeudi à 9 heures pour statuer sur le sort du FCSM. Vont-ils prendre en compte l'opposition déposée par le club pour rendre une décision ? C'est ce qu'espèrent les investisseurs rassemblés derrière Romain Peugeot.

Le club du CSSA, à Sedan, également représenté par Me Cotteret, a obtenu gain de cause pour se représenter devant le gendarme financier du football, « dans des conditions semblables » commente le conseil, qui dénonce un manque d'équité dans la décision du CNOSF rendu ce mardi .