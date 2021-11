Coupe de France : tout le Val de Morteau attend l'exploit de ses footballeurs contre Dijon

C'est le grand jour pour tous les supporters du foot dans le Haut Doubs. Ce samedi, le FC Morteau Montlebon affronte en Coupe de France l'ogre dijonnais, le DFCO, qui jouait il y a encore il y a six mois en Ligue 1. Le match se joue à domicile, à partir de 14h30. En jeu, entre les deux équipes, ni plus ni moins qu'une place en 32e de finale.

Les locaux, qui évoluent en Nationale 3, soit trois niveaux plus bas que leurs adversaires, ne sont pas favoris. Mais ils seront soutenus par 2.000 inconditionnels dans leur stade.

Ici tout le monde croit à l'exploit -. Mathias Bournez, le patron du bar-restaurant Le Terminus à Morteau

Le bar a beau s'appeler le Terminus, c'est pourtant là que tout commence pour tout bon supporter du FC Morteau-Montlebon qui se respecte. Depuis l'annonce du choc de Coupe de France contre les footballeurs professionnels de Dijon ce samedi, les conversations vont bon train, et Mathias Bournez, le patron de l'établissement n'en rate pas une miette : " Les joueurs, les supporters du club, tout le monde passe déjà ici régulièrement. Alors, depuis le tirage au sort, tout le monde ne parle que de ça. Et tous ici, on croit que l'exploit est possible. Jouer un 32e de finale, ce serait beau ! "

A Montlebon, la communication autour du match est plus discrète. © Radio France - Claude Bruillot

En fait, la seule inquiétude à Morteau, comme 2 kilomètres plus loin à Montlebon, c'est de savoir si on aura suffisamment à la buvette pour satisfaire les 2.000 spectateurs... Pour le reste, tout va bien se passer, la fête est garantie, assure Cyril Raymond, l'un des bénévoles du FCMM : " On est 80 bénévoles à travailler sur l'évènement. On a déjà accueilli 1500 spectateurs au stade Schaller, il n'y a pas à s'inquiéter. "

Pour faire en sorte que la fête soit belle, les dirigeants locaux ont suivi scrupuleusement les directives fédérales et fait en sorte que le terrain soit bâché dès jeudi 25 novembre afin de le protéger au maximum contre les intempéries.

Le programme du 8e tour de la Coupe de France