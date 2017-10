Tout Rennes Court: la "France bleu Armorique", c'est dimanche à 14h00 !

Tout Rennes Court, c'est principalement dimanche ! Avec à 14h00, le départ de la "France Bleu Armorique - Sécurité Routière" sur 5 km.

Cette année encore, France Bleu Armorique et la Sécurité Routière s’associent pour proposer une épreuve de 5 km à l'occasion de la 36ème édition de Tout Rennes Court. 5 km, et non plus 6 comme l'an dernier. "Nous avions adressé un questionnaire de satisfaction à 2000 personnes après l'édition de l'année dernière, et les coureurs ont beaucoup évoqué la distance de 6 km et on a vu que ça ne faisait pas l'unanimité. Nous avons donc changé", explique Gilles Suignard, le président de l'organisation."C'est une distance qui est peu proposée et qui va devenir à la mode. En 2018, la Fédération Française d'Athlétisme va officialiser des courses de 5 km", ajoute Jacques Honoré, vice-président de l'organisation.

Un petit quart d'heure de course pour le premier

Dimanche, deux boucles de 2, 5 km seront proposées aux coureurs. "Le parcours est extrêmement plat", précise Gilles Suignard. Le départ sera donné rue du Tronjolly, puis les coureurs emprunteront le boulevard de la Liberté, le boulevard de la Tour d'Auvergne jusqu'au centre Colombia, la rue Raoul Dautry, la rue de l'Alma, le cours des Alliés et le boulevard Magenta. "Ce sera une course sympathique, visible et animée, et avec des coureurs qui voudront faire un temps sur 5 km. Cela se gagnera en un petit quart d'heure", conclut Jacques Honoré. L'an dernier, 800 coureurs avaient pris part à cette "France bleu Armorique - Sécurité Routière".

Le plan de la course - Site Tout Rennes Court

