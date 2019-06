"Toutes les planètes sont alignées pour que le public soit au rendez-vous" : L'effet Bleues analysé par Nadia Benmokhtar

A quelques heures du coup d'envoi de France-Norvège, deuxième match des bleues au mondial de Foot, Nadia Benmokhtar, consultante France Bleu et ancienne joueuse dévoile ses pronostics et revient sur l'engouement des français et des niçois pour cette équipe de France féminine.