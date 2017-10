Transat Jacques Vabre : comment les marins gèrent-ils l'hygiène à bord ?

Les 76 marins engagés sur la Transat Jacques Vabre 2017 prendront le départ dimanche prochain du Havre. Direction Salvador de Bahia, au Brésil. Et qui dit course au large, dit conditions d'hygiène pas toujours optimale. Reportage.

Dernière ligne droite avant le départ de la Transat Jacques Vabre 2017 ! Coup d'envoi de la treizième édition dimanche prochain au Havre, à 13h35. Direction Salvador de Bahia, au Brésil. En attendant, France Bleu Normandie consacre chaque Minute Sport de la semaine à cette mythique course au large. Premier numéro, ce lundi matin, avec cette question : alors que la course dure entre dix jours et un mois, comment les 76 marins gèrent-ils l'hygiène à bord ? Question posée à Kito de Pavant (Bastide Otio - Imoca) et à Samantha Davies ( Initiatives Coeur - Imoca). Reportage de Bertrand Queneutte :

Kito de Pavant : "Ca laisse plutôt à désirer et à l'arrivée, en général, ça ne sent pas très bon"

Samantha Davies : "Dans la Manche, la mer est très froide, on n'a pas envie de prendre un seau et de se le jeter sur sur la tête. Donc on utilise surtout des lingettes"