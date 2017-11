Transat Jacques Vabre : Jean-Yves Chauve, le médecin qui veille depuis 30 ans sur les marins

Médecin sur de nombreuses courses à la voile prestigieuses depuis trente ans, Jean-Yves Chauve va de nouveau participer à la Transat Jacques Vabre. Ancien urgentiste, il est l'une des figures incontournables de l'événement.

Suite de notre série de Minute Sport consacrées à la Transat Jacques Vabre. Le départ de la 13ème édition sera donné dimanche au Havre (13h35). Et au delà des 38 duos engagés, le médecin de la course est aussi l'une des figures incontournables. Son nom : Jean-Yves Chauve. Un homme de 68 ans, avec à son actif : 8 Vendée Globe et 5 Transat Jacques Vabre. Reportage de Bertrand Queneutte :