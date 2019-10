Transat Jacques Vabre - Seize Normands sur la ligne de départ

Halvard Mabire et Miranda Merron, couple à la ville et sur cette Transat Jacques Vabre

Caen, France

Sur les 120 skippers engagés cette année sur la Transat Jacques Vabre, la Normandie peut revendiquer 16 skippers soit natifs soit domiciliés dans notre région.

S'ils sont moins nombreux que les Bretons, ils sont présents dans les trois classes de voiliers engagés.

Le contingent le plus important vient de la Manche (sep). Louis Duc est l'un des plus assidus. A 36 ans, le Carteretais participe à sa cinquième transat. Il avait terminé sur le podium en 2015.

Autre Carteretais, Halvard Mabire embarque avec sa compagne à la ville Miranda Merron sur Campagne de France. La britannique s'engagera l'an prochain sur le prochain Vendée Globe.

Autre équipage 100% normand, le jeune granvillais Calliste Antoine (24 ans) sera à bord du voilier du honfleurais Pierre-Louis Attwell (23 ans) avec qui il avait déjà participé à la Normandy Channel Race.

Maître voilier d'Alexis Loison, le carentanais Fred Duthil après avoir remporté avec ce dernier le Tour de Bretagne sera co-skipper sur le multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus.

Le plus jeune normand sera Martin Louchart. A 17 ans le Granvillais a obtenu son engagement sur la célèbre course transatlantique en double avec Frédéric Duchemin, dentiste à Notre-Dame-de-Gravenchon et passionné de voile depuis plus de quatre décennies.

Il s'agira également de la première Transat Jacques Vabre pour le cherbourgeois Pierrick Letouzé (21 ans).

Les Seino-Marins sont également bien représentés avec six skippers engagés. Habitués au podium sur la Solitaire du Figaro, le Havrais Charlie Dalin fait équipe avec Yann Elies.

Même s'il a quitté la Seine-maritime pour la vendée, Manuel Cousin portera les couleurs du fidèle groupe Setin pour une troisième Transat avec l'expérimenté Gildas Morvan.

Xavier Macaire a également choisi de s'installer aux Sables d'Ollonnes. Le natif de Mont-Saint-Aignan monte à bord du voilier d'Arnaud Boissières.

Le membre de la société des régates du Havre Renaud Courbon embarque lui sur le voilier de son frère aîné Yves.

Entraîneur de la Ligue de Voile de Normandie, le Havrais Cédric Château sera à bord du voilier de Jörg Riechers au passeport allemand mais installé à Caen pour mieux préparer ses courses au large. Les deux hommes sont montés sur le podium de la dernière Normandy Channel Race.

Parmi les trois calvadosiens engagés, Fabien Delahaye a le C.V. le plus fourni. Vainqueur en 2013 de la Transat Jacques Vabre, le Caennais de 32 ans sera le co-skipper du britannique Sam Goodchild.