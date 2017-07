Transfert de Benjamin Mendy : plus d'un million d'euros pour le Havre AC, son club formateur

Alors que l'ancien havrais Benjamin Mendy vient de quitter Monaco et de rejoindre Manchester City pour près de 58 millions d'euros, son club formateur se frotte les mains. Le Havre AC devrait, en effet, empocher un chèque de près d'1,3 millions d'euros.

Et un de plus ! Reconnu pour la qualité de son centre de formation, le HAC sort chaque année des talents. Et chaque année, ou presque, le club normand ouvre le tiroir caisse. En effet, si le club n'est que rarement en mesure de conserver ses très bons joueurs, il récupère régulièrement de jolies sommes à l'occasion des transferts de ses protégés. Les écuries françaises et étrangères sont en effet tenues d'indemniser les clubs formateurs, lorsqu'elles achètent un nouveau joueur.

Benjamin Mendy, latéral gauche de 23 ans formé au Havre, vient d'être transféré de Monaco à Manchester City pour près de 58 millions d'euros. La plus grosse somme jamais dépensée par un club pour un défenseur. Résultat : jackpot pour le club de la principauté, mais aussi pour le Havre AC, où l'international français a été formé et où il a joué, entre 2007 et 2013, avant de partir à Marseille puis sur le Rocher. Le club normand devrait en effet touché un joli chèque, correspondant aux "indemnités de formation" et au "mécanisme de solidarité". La somme due par Manchester City avoisine les 1,3 millions d'euros.

Benjamin Mendy, poule aux oeufs d'or pour le HAC

Benjamin Mendy n'en finit pas de rapporter aux dirigeants havrais. Lors de son transfert entre Marseille et Monaco, l'été dernier, le HAC avait en effet touché entre 15 et 20% de la somme (15 millions d'euros), au titre d'un pourcentage sur la revente. Une close mise en place lorsque le HAC l'avait vendu à l'OM en 2013. Les havrais avaient ainsi récupérer près de 2,5 millions d'euros.

La formation, ça rapporte !

Sur les 58 millions d'euros déboursés cette fois par Manchester City pour Benjamin Mendy, plusieurs centaines de milliers d'euros doivent atterrir dans les poches de ses clubs formateurs. Et ils ne sont pas nombreux. L'US Palaiseau en banlieue parisienne, où le jeune latéral gauche a débuté le football, devrait toucher quelques miettes. Mais c'est bien le HAC qui va se tailler la part du lion. Benjamin Mendy a en effet rejoint le club normand en 200, alors qu'il n'avait que 13 ans. Au total, 4 années passées au sein du centre de formation de la Cavée Verte et deux avec les pros, qui devraient rapporter près d'1,3 millions d'euros aux Ciel et Marine : 860 000 euros au titre du mécanisme de solidarité et quelques dizaines de milliers d'euros correspondant aux indemnités de formation.

Benjamin Mendy s'ajoute à la liste des nombreux joueurs formés au club et qui rapportent encore aujourd'hui. L'un des derniers en date s'appelait Paul Pogba, passé de la Juventus de Turin à Manchester United l'été dernier. Son transfert avait rapporté un peu moins d'un million d'euros au Havre AC. Le prochain pourrait être Riyad Mahrez, actuel joueur de Leicester en Angleterre et très convoité cet été.