Transfert en court de Alexis Beka Beka : "Un montant qui correspond à la valeur du joueur"

Après avoir effectué sa visite médicale ce samedi à Moscou, le transfert d'Alexis Beka Beka au Lokomotiv Moscou pourrait être finalisé et officialisé ce dimanche. Le président du SM Caen, Olivier Pickeu a fait un état des lieux du mercato de son club avant le match de Nancy (1-0)

Le transfert d'Alexis Beka Beka n'était pas officiellement finalisé samedi soir au moment du coup d'envoi de la rencontre entre le SM Caen et Nancy (1-0 ) mais semblait en bonne voie.

"Dans le timing, ce qui est prévu, c'est que le Lokomotiv Moscou joue dimanche à 16h. Il devrait être présenté avant le match, a expliqué le président du SM Caen Olivier Pickeu sur notre antenne. Tout doit être officialisé je l'espère demain (dimanche)."

Le milieu de terrain du SM Caen pourrait donc aboutir à l'un des plus gros transfert de l'histoire du club de foot normand s'il se concrétise comme prévu.

"On sera à sept millions d'euros - six millions plus un million d'euros de bonus hors plus-value. Je n'ai pas l'habitude de parler de chiffres mais c'est le premier pour le club depuis que je suis arrivé à la tête de ce projet. Dans une situation aussi complexe que celle que nous vivons, je considère que c'est un montant qui correspond à la valeur du joueur."

On m'a dit que le plus gros transfert sec hors bonus était celui de N'Golo Kanté pour huit millions donc je suis ravi pour notre club et pour ses finances. Cela amène de la visibilité pour notre projet autour de la formation."

Le club doit continuer à baisser la masse salariale des joueurs et à continuer de se structurer pour ne pas être dépendant de transferts à l'avenir ou d'une obligation de monter. Le Stade Malherbe avait indiqué vouloir se séparer de Evens Joseph et de Timo Stavitski.

"Timo Stavitski est blessé. Cela complique un petit peu la situation. Evens Joseph a déjà des propositions et je pense que Yohan (Eudeline) trouvera la solution avant la fermeture du mercato.

Après il y a la situation de Nicholas Gioacchini qui est sollicité également. Nicholas a des contacts avec des clubs aux Etats-Unis. Pour l'instant ce n'est pas son souhait. Il souhaite continuer à se développer en Europe. Je l'ai dit, on souhaite garder Nicolas. On a ouvert la discussion parce qu'après la Gold Cup il y a eu des sollicitations."

Le SM Caen souhaite toujours recruter un joueur en défense et un joueur un peu plus offensif polyvalent capable de jouer dans le système en 4-2-3-1 de son coach Stéphane Moulin.

"J'espère pouvoir vous annoncer bientôt au moins une recrue. Evidemment, je vais continuer à faire des recrues mais le meilleur recrutement, c'est de garder les joueurs que nous souhaitons et de faire en sorte que ce groupe puisse s'épanouir."