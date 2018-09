Le club icaunais a recruté un gardien, Mathieu Michel et un attaquant, Billy Ketkeophomphone, qui arrivent tous les deux d'Angers (Ligue 1). Le portier Zacharie Boucher est prêté au club angevin.

Auxerre, France

L'AJA visait un gardien... Elle a fini par l'attirer. Tard ce vendredi soir, peu avant minuit, le club icaunais a recruté son dernier rempart: Et ce n'est pas la priorité, Vincent Enyeama, qui avait pourtant résilié son contrat avec Lille dans la journée, et se rapprochait donc d'Auxerre, mais Mathieu Michel. Le portier de 27 ans (il les aura le 4 septembre) arrive d'Angers où il était la doublure de Ludovic Butelle. Passé par Nîmes (2013-2016), Mathieu Michel connait la Ligue 2 pour y avoir goûté durant deux saisons pleines. Il s'agit d'un transfert, Michel s'engageant pour plusieurs saisons avec le club icaunais.

Zacharie Boucher prêté à Angers

Dans le même temps le gardien Zacharie Boucher (26 ans) est prêté à Angers (où il occupera le rôle de doublure de Ludovic Butelle) pour un an sans option d'achat. Le réunionnais était écarté de l'équipe première auxerroise depuis 3 semaines.

Si Vincent Enyeama n'est pas auxerrois, c'est parce qu'au moment de discuter de ses conditions salariales, le nigérian de 36 ans s'est montré trop gourmand par rapport aux moyens financiers auxerrois.

La surprise de l'attaquant: Billy Kethkéophomphon

La surprise du mercato auxerrois, c'est la venue d'un attaquant. Ce n'était pas prévu et pourtant, Billy Kethkéophomphon, 28 ans, est lui aussi acheté par l'AJA à Angers. Il s'agit d'un ailier rapide, bon dribbleur mais qui se remet doucement d'une grave blessure à un genou. L'ancien tourangeau, après plus d'un an d'absence, a rejoué 13 matches de L1 depuis sa rupture du ligament croisé du genou.

L'AJA mise sur l'ancien angevin Billy Ketkéophomphone (à droite) pour redresser la barre © Maxppp - Josselin CLAIR

La venue de Kethkéophomphon est une opportunité pour apporter une concurrence de plus dans le secteur offensif de l'AJA qui se procure des occasions, mais ne marque plus depuis deux matches de L2 et pointe au 15ème rang de ce championnat avec seulement 6 points en 6 journées, loin de ses ambitions.

Bilan du marché des transferts estival de l'AJA: 9 nouvelles têtes (Michel, Bellugou, Souprayen, Goujon (retour de prêt), Féret, Mancini, Merdji, Ketkéophomphone, Dugimont) pour une quinzaine de départs (Obraniak, Ndicka, Konaté, Pape Sané, Firer, Sangaré, Ayé, Vieux Sané, Polomat, Vincent, Montiel (prêté au mans, National 1), Fumu-Tamuzo (prêté à Quevilly-Roue, Nationale 1), Diallo, Lenogue, Boucher (prêté à Angers).