Transferts : Gaëtan Charbonnier quitte le Stade Brestois 29

Il part retrouver Jean-Marc Furlan, l'entraîneur qu'il adore et à qui il doit sa meilleure saison, ponctuée de 27 buts en 2018-2019. Après quatre ans à Brest, Gaëtan Charbonnier a fait ses valises : l'avant-centre est attendu dans l'Yonne ce mercredi (ou jeudi au plus tard) pour signer un contrat de deux ans avec l'AJ Auxerre.

Le joueur de 32 ans était déjà tombé d'accord avec le club bourguignon depuis plusieurs semaines. Mais il lui restait un an d'engagement contractuel avec Brest, et l'AJA est frappée d'une interdiction de recruter à titre onéreux et d'un encadrement de sa masse salariale par la DNCG. Les discussions n'ont donc pas été simples, jusqu'au dénouement intervenu ces derniers jours.

Le départ de "Charbo", idole de Francis-Le-Blé ne sera pas forcément facile à digérer pour les supporters brestois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Moins efficace en Ligue 1

Après avoir porté la team Pirates en Ligue 2, Charbonnier a pourtant eu plus de mal à confirmer à l'étage supérieur (4 buts en 2019-2020, 6 buts en 2020-2021). Le robuste avant-centre (1,88m) avait même peu à peu glissé dans la hiérarchie sous Olivier Dall'Oglio, victime notamment du réalisme offensif de Steve Mounié. Il tachera de rebondir à l'AJA, où il retrouvera aussi ses anciens coéquipiers brestois Mathias Autret, Quentin Bernard, et Alexandre Coeff.