Transferts : Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher des championnats européens

Paris, France

L'Observatoire du football CIES a livré ce jeudi sa liste des 100 joueurs des cinq grands championnats européens avec les plus hautes valeurs de transfert. En tête, Kylian Mbappé, estimé à 252 millions d'euros. L'attaquant français reste en tête de ce classement et sa valeur a grimpé de plus de 33 millions en six mois.

Une somme astronomique calculée grâce un algorithme qui tient compte de nombreuses variables "telles que l’âge, le contrat, le poste, les minutes de jeu, les buts, le statut international, les résultats des équipes", explique l'Observatoire. L'Égyptien de Liverpool, Mohammed Salah et le Britannique Raheem Sterling de Manchester City complète le podium.

Neymar seulement 17e

Alors qu'il occupait la 3e place de ce classement il y a six mois, le brésilien chute à la 17e place. La valeur de transfert de Neymar est aujourd'hui estimée à 124,7 millions d'euros. Deux autres joueurs du PSG figurent dans ce top 100. Marquinhos pointe à la 93e place avec 62,5 millions d'euros pour un éventuel transfert. Le jeune Allemand Thilo Kehrer se classe 97e avec 61,4 millions d'euros.