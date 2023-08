Transferts : le Stade Rennais officialise l'arrivée de l'expérimenté Nemanja Matic

C'est sans doute le plus beau CV parmi les joueurs étrangers à avoir rejoint les bords de Vilaine ces dernières années. Le Stade Rennais vient d'officialiser ce lundi la signature du milieu de terrain de l'AS Roma Nemanja Matic. A 35 ans, l'international serbe a disputé 91 matchs de coupe d'Europe, remporté la Premier League à trois reprises, et disputé trois finales de Ligue Europa. Passé par Benfica, Chelsea, Manchester United et l'AS Roma, il vient renforcer le milieu de terrain rennais, apporter son expérience et sa taille (1,94m) à un effectif parfois en difficulté sur les coups de pied arrêtés défensifs. Hier, des supporters sont venus l'accueillir à l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Florian Maurice tient enfin sa recrue étrangère de stature internationale

Depuis son arrivée au club en mai 2020, Florian Maurice a régulièrement tenté d'attirer des joueurs étrangers renommés. L'Uruguayen Diego Godin, le Mexicain Edson Alvarez ou le Coréen Kim-Min-Jae : tous ont été pistés de près, voire proches de signer mais ces dossiers ne se sont finalement pas concrétisés. Sur le marché français, le Stade Rennais avait réussi à attirer l'été dernier le champion du Monde Steve Mandanda.

Avec ce recrutement, Rennes passe un nouveau cap en montrant sa capacité à recruter des joueurs à renommée internationale. Et prouve aussi son ambition pour la saison à venir. En prenant les précautions d'usage avant la signature, Bruno Genesio commentait hier après la victoire face à Metz la possible arrivée de Nemanja Matic : "Si ça se fait, c'est le signe que le club grandit. Ca veut dire qu'il y a des grands joueurs qui ont envie de venir au Stade Rennais. C'est valorisant pour le club."

Un joueur encore performant

Si son âge peut interroger sur son niveau de performance actuel, ses chiffres de la saison dernière avec la Roma sont là pour rassurer : le Serbe a pris part à 50 matchs avec le club italien la saison dernière, disputant 3112 minutes au total. Côté rennais, seuls quatre joueurs (Bourigeaud, Theate, Mandanda et Gouiri) ont dépassé ce total en 2022/2023. Il est le 9e joueur le plus utilisé par José Mourinho la saison dernière, et a été élu dans l'équipe-type de la saison de Ligue Europa, dont il a disputé la finale en intégralité, lors de l'exercice passé. Réputé grand professionnel, Matic semble en avoir encore sous le pied.