Transferts : le Stade Rennais sur Hugo Lloris ?

Alors que son contrat se termine en juin prochain, Hugo Lloris attire les convoitises. Parmi les clubs intéressés, le Stade Rennais rêve d'attirer l'été prochain le gardien de but et capitaine des Bleus. François Pinault apprécie tout particulièrement le profil du gardien de Tottenham.

En fin de contrat en juin 2022, Hugo Lloris n'a à ce jour pas signé de prolongation avec son club de Tottenham. Il est actuellement libre de s'engager gratuitement où il le souhaite, pour un transfert qui sera effectif au 30 juin 2022. Son nouvel entraîneur Antonio Conte a fait part publiquement de sa volonté de s'appuyer sur Lloris pour son projet avec les Spurs. Mais le Stade Rennais resterait à l'affut.

François Pinault apprécie beaucoup le joueur

Le club n'est pas forcément en position de force dans ce dossier. Mais son propriétaire François Pinault pousserait en interne depuis l'été dernier pour faire venir le capitaine des champions du monde en titre en Bretagne. Hugo Lloris, qui aura 35 ans fin décembre, reste un titulaire indiscutable en club et en sélection. Le gardien émarge à plus de 500 00€ bruts par mois, un salaire assez largement supérieur à la grille salariale rennaise. Selon les médias anglais, la tendance serait toutefois à une prolongation de Lloris à Tottenham. Tout dépendrait de la durée du nouveau bail proposé par les Spurs à leur gardien.

Pour l'heure, Hugo Lloris est un rêve des actionnaires rennais, qui ont déjà étudié la faisabilité de cette affaire l'été dernier. Mais avec la force de frappe de la famille Pinault, le nouveau statut du club et son incarnation actuelle portée par Bruno Genesio et Florian Maurice, qui ont tout deux fréquenté Lloris à Lyon, ce dossier, aussi compliqué s'annonce-t-il, peut être considéré comme réalisable. En attirant le capitaine des Bleus, le Stade Rennais pourrait ainsi marquer le franchissement d'une nouvelle étape dans l'affirmation de ses ambitions futures. Contacté, le club dément être en relation avec le gardien de but.

En France, Rennes pourrait également faire face à la concurrence du club formateur de Lloris dans ce dossier, l'OGC Nice. Nice qui est aussi la ville natale du portier des Bleus.

Contacté, l'entourage du joueur n'a pas répondu à nos sollicitations.