Mercato : les négociations entre Camavinga et Rennes toujours en cours, le PSG à l'affût

Ce n'est sans doute que le début du feuilleton Eduardo Camavinga cet été. En fin de contrat en juin 2022, le jeune milieu de terrain peut choisir de prolonger au Stade Rennais, de partir cet été, ou de s'en aller libre l'an prochain. "S'il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ, c'est évident, maintenant la priorité c'est la prolongation" affirmait hier lundi le président du club Nicolas Holveck. Ce mardi, RMC Sport annonce que le joueur et ses représentants ont annoncé à Rennes leur intention de ne pas prolonger. Une information démentie au club, où l'on dit toujours négocier pour une prolongation de contrat.

Le PSG a manifesté son intérêt

Selon nos informations, le PSG a effectivement manifesté son intérêt au Stade Rennais. Pour le moment, aucun montant n'a été communiqué par le club rennais aux dirigeants parisiens. Toujours selon les informations de France Bleu Armorique, la réflexion de Camavinga et de son clan pencherait tout de même plus aujourd'hui pour un départ de Rennes cet été, même si le Stade Rennais espère toujours convaincre son jeune milieu de terrain de rester un an de plus en Bretagne. Eduardo Camavinga sort d'une saison assez neutre en Bretagne, sa troisième avec les pros à 18 ans seulement.

Les dirigeants de Rennes et Paris nourrissent de saines relations depuis plusieurs mois sur ce dossier, en raison notamment de la proximité entre Leonardo et Florian Maurice qui se sont côtoyés quelques mois comme joueurs au PSG, participant tous les deux activement à la victoire iconique des Parisiens contre le Dinamo Bucarest 5-0 en août 1997 en Ligue des Champions.