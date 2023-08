Transferts : Lovro Majer quitte le Stade Rennais pour Wolfsburg

Ca bouge au milieu de terrain pour le Stade Rennais en ce mercato estival : après avoir fait venir Ludovic Blas, Enzo Le Fée et plus récemment Nemanja Matic, vendu Lesley Ugochukwu à Chelsea et résilié le contrat de Xeka, le club annonce mercredi 16 août 2023 la vente de l'international croate Lovro Majer au club allemand de Wolfsburg. Lovro Majer aura porté le maillot Rouge et Noir pendant deux saisons.

ⓘ Publicité

Un joueur élégant apprécié des supporters

Recruté pour moins de 15 millions d'euros au Dinamo Zagreb à l'été 2021, le milieu de terrain créatif avait rapidement conquis les supporters Rouge et Noir lors de sa première saison, inscrivant 6 buts et délivrant 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Auteur de gestes de classe, sa performance au Roazhon Park face à Lyon lors d'une mémorable victoire rennaise 4-1 avait impressionné le public et les observateurs.

Sa deuxième saison aura été plus compliquée, avec une entame poussive, et le joueur avait eu du mal à retrouver son niveau après la Coupe du Monde au Qatar disputée avec la Croatie, sortant régulièrement du onze de Bruno Genesio. Il était revenu en grâce en fin de saison à la faveur du retour au 4-3-3 décidé par le coach. Apprécié pour son élégance, il laissera un bon souvenir à Rennes, qu'il quitte pour rejoindre Wolfsburg, un club coaché par son compatriote Niko Kovac. Le club réalise une belle opération financière avec une vente pour un montant plus de deux fois supérieur au prix d'achat de Lovro Majer.