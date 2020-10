Transferts : Rennes officialise l'arrivée de Jérémy Doku, joueur le plus cher de l'histoire du club

C'était attendu après les confirmations de Nicolas Holveck et de Julien Stéphan dimanche, c'est désormais officiel : la nouvelle pépite du football belge Jérémy Doku a signé au Stade Rennais. Estimé à plus de 25 millions d'euros, son transfert est le plus cher de l'histoire du club.