Treize ans après, le Racing Club de Strasbourg de retour en Coupe d'Europe

Treize ans après, le Racing va revivre la fièvre des soirées européennes. Les Strasbourgeois croiseront sur leur chemin les Israéliens du Maccabi Haïfa jeudi lors du deuxième tour qualificatif de l'Europa League. Le match aller aura lieu à la Meinau, devant des supporters qui trépignent d'impatience de voir les Bleus se frotter à une écurie européenne.

En 2006, Bâle élimine le Racing en 8e de finale

Il faut remonter à 2006 pour retrouver la trace des strasbourgeois sur la scène continentale. Le Racing s'est fait éliminer par le FC Bâle en huitième de finale de la coupe de l'UEFA. Après avoir perdu 2-0 en Suisse, les coéquipiers d'Yves Deroff ont fait match nul 2 partout le 16 mars à la Meinau.

"La coupe d'Europe qu'ils vont disputer cette année sera différente de celle qu'on avait vécu à l'époque" explique l'ancien défenseur du Racing, Cédric Kanté, auteur du but égalisateur contre les Bâlois. "On était relégable en Ligue 1, il n'y avait déjà plus beaucoup d'espoir de maintien et Mamadou Niang était parti". Là, le contexte est tout autre, "c'est presque enivrant de retrouver la coupe d'Europe aussi peu de temps après avoir quitté le monde amateur, et j'espère que les spectateurs seront appréciés à sa juste à valeur le fait de retrouver la coupe d'Europe".

Ce match sera à vivre jeudi en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace.