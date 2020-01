Trélissac - Marseille en Coupe de France : "Ils doivent se servir de ce match comme d'une étape de leur vie"

Dordogne, France

Le match de Trélissac contre l'Olympique de Marseille en 32e de finale de la Coupe de France se rapproche à grands pas. Les entraîneurs des deux équipes ont donc tenu leur conférence de presse ce vendredi.

Au siège du TFC, les joueurs étaient aussi présents et ont partagé leur enthousiasme à l'idée d'affronter les Marseillais : "Ça va être un match de plaisir pour nous, ça sera un kif d'être là ! Etant le Petit Poucet, ça sera que du plaisir. On prend ce match avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur pour essayer de faire un exploit le Jour J" raconte l'attaquant Mouhamed Soly.

Un match préparé "comme tous les autres"

L'entraîneur Pavlé Vostanic raconte lui les préparatifs des derniers jours : "On est restés fidèles à nous-mêmes. On le prépare comme tous les autres, c'est-à-dire avec beaucoup de respect par rapport à l'adversaire mais aussi beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition." Et d'ajouter "Jouer une Ligue 1, ça n'arrive pas très fréquemment, il faut le mériter. Ils [ndlr : les joueurs] l'ont mérité parce qu'ils sont passés contre Bergerac. Ils doivent se servir de ce match comme une étape de leur vie."

L'OM ne veut pas se laisser surprendre

A plus de 600 kilomètres de Trélissac, le coach de l'OM André Villas-Boas donne aussi ses impressions avant le match de dimanche à Limoges : "C'est la coupe, c'est la surprise. Pour eux c'est un match de rêve, et on doit faire attention pour ne pas être surpris." L'entraîneur estime que ses joueurs peuvent se servir de leur défaite l'année dernière en Coupe de France contre Andrézieux, une autre équipe de Nationale 2 pour ne pas se laisser surprendre.

