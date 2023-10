Très critiquée la pelouse de l'Allianz Riviera va être changée

"La pire pelouse de Ligue 1". Dante n'y est pas allé de main morte dimanche soir. Dans les couloirs de l'Allianz Riviera, le capitaine de l'OGC Nice estimait après le match contre Brest que le terrain n'était pas digne d'un match de Ligue 1. Une critique acérée qui faisait écho aux propos non moins virulents de son entraîneur Francesco Farioli la veille du match. "Cela a perturbé mon sommeil. On avait laissé la plus belle pelouse de Ligue 1 il y a un mois. Là j’ai vu les photos, ce n’est pas acceptable. C’est de la responsabilité de tous après ce match de la remettre en état."

Un coup de pression qui porte ses fruits puisque le club annonce ce lundi que la pelouse de l'Allianz Riviera va être changée dans les prochains jours. "La ville de Nice, en lien avec son partenaire Nice Eco Stadium, annonce le changement de la pelouse du stade Allianz Riviera dans sa totalité [...] avant le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille prévu le 21 octobre prochain" peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi soir.