"Très important d'avoir stoppé la série de défaites", les réactions après le nul de Caen à Bordeaux

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "C'est très important qu'on ait stoppé cette série de défaites. Quand il y a une défaite, tu as encore plus de doutes, et on voulait vraiment stopper la série de défaite. Bordeaux est une très, très belle équipe, et c'est un bon résultat. Peut-être que si on est à 2-0, on peut prendre les trois points. Mais sincèrement, Bordeaux a beaucoup d'individualités et c'est une équipe qui nous a posé des problèmes. On a subi l'entrain des Girondins".

Anthony Mandrea, gardien du SM Caen : "On est content d'avoir stoppé cette série négative. On a joué contre une très belle équipe de Bordeaux. On a réussi à faire un match d'homme, en mettant beaucoup d'impact dans les duels. C'est une équipe qui a quasiment tout le temps le ballon dans le match, qui joue très bien. Ces derniers temps, on avait la malchance avec nous. Aujourd'hui, ca a plus été en notre faveur".

**Yoann Court, milieu de terrain du SM Caen : "**Comparé aux matchs précédents, je pense qu'on a mis plus d'agressivité dans le pressing. Ca a fait la différence. On savait qu'on était un peu plus bas que d'habitude. Il faut garder cet état d'esprit à Rodez samedi prochain. On a fait beaucoup d'effort ce soir, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre des points ici.".

Brahim Traoré, défenseur du SM Caen : "C'est satisfaisant de stopper une série de quatre défaites, mais après il faut réussir à renouer avec la victoire quand même. On va revenir plus fort, dans les têtes on va être plus confiants pour les prochains matchs".

Olivier Pickeu, président du SM Caen : "C'est un soulagement, parce qu'on est tombé sur une belle équipe. Les Bordelais considèrent que c'est leur meilleur match depuis le début de la saison, c'est une équipe qui ne doit pas être là au classement. Ce championnat est très relevé. Il fallait surtout pas le perdre, couper la série délicate pour pouvoir se concentrer de nouveau sur le projet. J'ai vu beaucoup d'abnégation lors de ce match. Maintenant, on est satisfait mais on doit continuer notre travail. Avec l'arbitrage, je ne voulais pas rentre dans une psychose qu'on ne maîtrise pas trop".