Tribune 100% USO : le replay de l'émission du 14 septembre avec Franck L'Hostis, gardien de l'USO

Franck L'Hostis, le gardien et capitaine de l'USO était l'invité de Tribune 100% USO ce lundi 14 septembre. Avec Raphaël Coquel, de la République du Centre, on est revenu notamment sur ces deux semaines sans jouer, ce match face au SC Lyon et la carrière du portier orléanais.